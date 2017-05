Lazio, Immobile: «Ripartiamo insieme. Abbiamo fatto una stagione positiva»

di Valerio Cassetta

La sconfitta in coppa Italia non ha scalfito la voglia di vincere di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, autore di 22 reti in campionato, su Instagram ha scritto: «Ripartiamo insieme e ripartiamo da tutte le cose positive che abbiamo costruito in quest'anno meraviglioso... grazie a tutti voi». Niente drammi, dunque. Resta l’amaro in bocca per aver perso contro la Juventus, ma anche la consapevolezza di aver disputato una grande stagione. Intanto, la squadra, dopo aver riposato nella giornata di ieri, tornerà ad allenarsi nel pomeriggio a Formello. Domenica sera all’Olimpico arriverà l’Inter: sarà l’ultimo match in casa per i biancocelesti.

