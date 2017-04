Lazio, Immobile: «Umiltà e sacrificio, così si vince». Murgia recupera, Radu ancora fermo

di Valerio Cassetta

La settimana derby è iniziata. Archiviare la vittoria per 6-2 contro il Palermo e concentrarsi sulla Roma. Sono questi gli imperativi in casa Lazio. Chi ha giocato contro i rosanero ha lavorato in palestra, mentre chi ieri è rimasto a riposo si è allenato regolarmente a Formello. Simone Inzaghi ha ritrovato Alessandro Murgia, rientrato da un attacco influenzale. Il centrocampista classe ’97 ha effettuato degli esercizi personalizzati per ritrovare la forma migliore dopo quasi una settimana di stop. Ancora fermo Stefan Radu, colpito da una forte influenza. Oltre ai Primavera Cardoselli e Javorcic, si è rivisto anche il classe ’99, Mohamed, aggregato da gennaio alla prima squadra, ma costretto a lasciare la seduta mattutina per un fastidio al bicipite femorale della coscia destra.



Bomber. Intanto, direttamente dal suo profilo Instagram, Ciro Immobile ha postato una foto della gara contro i rosanero. «Spirito di squadra, umiltà e voglia di sacrificarsi ti guidano verso il successo», ha scritto l'attaccante, autore di una doppietta.

