Lazio, Inzaghi a Cutrone: «Gol con il braccio, bravo...». Poi attacca: «Ci hanno fermato di nuovo»

Il Milan batte la Lazio a San Siro per 2-1 e il primo gol rossonero è stato segnato da Cutrone con il braccio, come ha fatto notare anche l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi a fine partita allo stesso attaccante. Dopo aver salutato gli arbitri, Inzaghi ha stretto la mano ad alcuni giocatori avversari e, quando ha incrociato in mezzo al campo Cutrone, prima si è toccato il braccio e poi gli ha mostrato il pollice, come a rimproverarlo di non avere ammesso il gol irregolare: «Hai segnato con il braccio, bravo...». L'attaccante a sua volta si è difeso e, dai gesti, si intuisce che abbia spiegato a Inzaghi di aver colpito il pallone con la spalla.



«È inammissibile un errore del genere. Ne avevo parlato con Cutrone ma se avessi visto le immagini prima sarebbe stato diverso. Mi spiace perchè ci hanno fermato nuovamente». È arrabbiato, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta a San Siro con il Milan. «Spiace perdere così - ha detto ancora a Sky Sport -. Nel primo tempo è stato migliore il Milan, nel secondo noi, ma il pareggio ci sta stretto. Abbiamo presi anche una traversa e non mi ricordo di aver visto grandi parate di Strakosha».

