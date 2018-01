Lazio, dietro il terzo posto solitario c'è una panchina da Champions

di Alberto Abbate

Niente piedi freddi né schiena scoperta. La coperta biancoceleste stavolta è stata cucita a misura Champions. Bravi Lotito e Tare ad investire in modo intelligente in estate, bravo Inzaghi a sfruttarne ogni centimetro. La Lazio è terza in classifica a quota 46 punti: più tre sull’Inter e più cinque sulla Roma. Il Napoli e la Juventus, prima e seconda forza del campionato, sono rispettivamente a 8 e 7 lunghezze. Non è frutto del caso, ma della programmazione e della strategia. Mai come questa...

