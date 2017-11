Lazio, Inzaghi concede due giorni di riposo: altri controlli per Strakosha

di Valerio Cassetta

Ancora 24 ore di relax, poi inizierà il conto alla rovescia per il derby. Ieri mattina, dopo l'amichevole vinta per 11-0 contro il Divin Amore, squadra di prima categoria, Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Patric ne ha approfittato per visitare Dubai, de Vrij è tornato in Olanda, mentre Mauricio è volato a Lisbona.



Insomma, mentre Milinkovic, Immobile, Parolo, Murgia, Pedro Neto, Bruno Jordao, Lukaku e Luis Alberto sono impegnati con le rispettive nazionali, il resto del gruppo si è goduto il week-end. Da martedì però si tornerà a fare sul serio. Sabato pomeriggio, alle ore 18.00, è in programma la stracittadina contro la Roma e la Lazio vuole arrivarci nel migliore dei modi. Aspettando il rientro dei nazionali, lo staff tecnico biancoceleste monitora con attenzione le condizioni di Strakosha, che venerdì ha lasciato il ritiro dell'Albania per un problema fisico.



La situazione sembra essere sotto controllo, ma il portiere dovrà sottoporsi ad altri accertamenti nelle prossime ore. L'allerta comunque resta alta: Vargic non si allena da tre giorni per un affaticamento muscolare e al momento l'unica alternativa è Guido Guerrieri, estremo difensore classe 1996 mai utilizzato finora.



