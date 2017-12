â€‹Lazio, Inzaghi concede un giorno di riposo: gita a Civita di Bagnoregio per de Vrij

di Valerio Cassetta

Un giorno di riposo prima del doppio impegno. Archiviata la vittoria contro la Sampdoria della scorsa domenica, la Lazio si gode 24 ore di relax. Dopo la seduta di scarico di ieri, Simone Inzaghi ha preferito concedere una giornata libera ai suoi uomini. Stefan de Vrij, accompagnato da Farris, l’allenatore in seconda, ne ha approfittato per visitare Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo. L’imperativo è ricaricare le energie in vista dei prossimi match.



Domani la squadra partirà per il Belgio e giovedì giocherà l’ultimo turno di Europa League con lo Zulte Waregem. I biancocelesti hanno già la qualificazione in tasca per la fase successiva del torneo e sono primi in classifica nel Girone K. Per questo il mister ha intenzione di far disputare a Felipe Anderson e Wallace almeno 30 minuti nella trasferta europea. L’obiettivo è farli tornare in forma, senza esporli ad inutili rischi. Lunedì sera, invece, all’Olimpico arriverà il Torino, allenato dall’ex Sinisa Mihajlovic. Le prove tattiche anti-granata scatteranno solo venerdì, ma intanto Inzaghi spera di recuperare anche Nani e Di Gennaro, costretti ai box per delle lesioni muscolari.



