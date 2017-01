Alla vigilia della sfida contro il Genoa in Coppa Italia, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Coppa Italia. «Sono ambizioso e ho una squadra ambiziosa. Valuterò come stanno i ragazzi e come hanno recuperato dalla gara di domenica. Abbiamo speso tante energie, poi penseremo alla Juventus. Abbiamo l’obbligo di far un’ottima gara. Troveranno una Lazio che non lascerà nulla al caso».



Turnover. «Qualcosa cambierò, abbiamo partite ravvicinate. Dopo l’allenamento di domani decideremo, ma non stravolgerà la squadra».



Coppa. «E’ un obiettivo, nella storia della Lazio la Coppa Italia ha avuto storicamente una grande importanza».



Djordjevic. «Filip si è allenato bene, si è reso disponibile. L’ho fato giocare gli ultimi dieci minuti contro l’Atalanta. Si è dato da fare».



Rossi e Murgia. «Loro due fanno parte della lisa dei convocati. Poi deciderò se metterli in campo».



Leitner. «E’ un giocatore che sta cercando di proporsi e di inserirsi nel migliore dei modi. E’ molto umile e cerca di imparare dai compagni più esperti».



Giovanni Simeone. «Me lo ricordo quando l’anno dello scudetto del 2000 veniva qui al campo con Diego, il papà. Voleva sempre il pallone, era molto esuberante. E’ cresciuto tanto, ha fatto gol importanti e ha fatto gol alla Juventus. Può starci in questa serie A. Ha qualità. Se mi piacerebbe allenarlo? Perché no, i giocatori di qualità sono sempre bene accetti».



Genoa. «Sappiamo che dopo Cagliari sono venuti a Roma a preparare la partita. Ci tengono, ma anche noi vogliamo andare avanti».



Difesa a tre. «Non lo so, vedremo. Ho due allenamenti ancora. L’atteggiamento sarà comunque aggressivo».



Lukaku. «Ha avuto un problema nel momento migliore. Ha fatto bene a Bergamo e a Udine. Ora si sta riproponendo e domani potrebbe essere della partita».



Luis Alberto. «Sono stato contento. Sostituire Keita non era semplice. Secondo me ha fatto un buonissimo lavoro. Peccato che domenica su quel tiro abbia preso la traversa».