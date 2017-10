Lazio, Inzaghi e Immobile ecco i due bomber biancocelesti

Uno in panchina e l'altro in campo, Immobile e Inzaghi sono i due bomber della Lazio. Non c'è dubbio che i due abbiamo un feeling speciale. Questione di fiuto, quello che solo i grandi attaccanti hanno. Si sono annusati, il tanto che è bastato per capire che insieme potevano fare grandi cose. Simone è per tutti un compagno di squadra. Sa come stimolare o coccolare ogni suo giocatore. Non è un caso che la big di mezza Europa gli stiano facendo la corte. Lui però è innamorato della Lazio e per adesso non ha nessuna intenzione di flirtare con nessun'altra. Ha una squadra forte a disposizione che lui ha saputo plasmare nel migliore dei modi. E' partito dal gruppo, lo ha fortificato e reso granitico. Poi ha lavorato sui singoli. Chiunque entra in campo dà il massimo. Sembra quasi avere la bacchetta magica. Ora la Lazio non può più nascondersi perché va di fatto inserita tra le big del campionato. «Noi dobbiamo cercare di rimanere nelle parti alte della classifica. Ora si parla più della Lazio ed è giusto così ma rispetto all'anno scorso giocheremo più partite e avremo più difficoltà» sottolinea il tecnico biancoceleste che poi rivela: «Nell'intervallo ho detto alla squadra che dovevamo fare meglio perché nel primo tempo avevamo giocato in maniera discreta ma dovevamo fare di più. Era la settima partita in 21 giorni e sono soddisfatto della condizione».

CIRO IL GRANDE

Li abbraccia tutti i suoi figli. In particolare Ciro. E' il leader di questa squadra. Ha ereditato lo scettro di Klose e come lui a pesca di gol. Ieri ha griffato il numero 13 stagionale con la maglia biancocelste. Immobile uber alles verrebbe da dire. Secondo nella classifica marcatori dietro a Dybala. Ha rischiato di rimanere addirittura fuori dal tabellino. Una notizia, visto che segna sempre lui. Ha chiuso il set con un calcio di rigore che lui stesso si è procurato. Ha corso su tutto il fronte d'attacco senza risparmiarsi. E' l'estensione di Inzaghi in campo. Guida i suoi fratelli come gli suggerisce il maestro dalla panchina. Simpatia contagio e piglio da leader. Gli è bastato poco per entrare nel cuore dei tifosi biancocelesti. Il miglior bomber dell'era Lotito. Simone e Ciro sono una cosa sola. Sono l'essenza della lazialità. E' stato proprio Inzaghi a volerlo e ha donargli una nuova vita, scacciando via la tristezza che lo stava soffocando lontano da casa. Ora ridono felici perché questa Lazio è una cosa davvero grande.

