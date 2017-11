â€‹Lazio, Inzaghi: «Immobile out con il Nizza». Lulic: «Non lottiamo per lo scudetto»

di Valerio Cassetta

Dopo la vittoria con il Benevento in campionato, la Lazio si rituffa nell’Europa League. Domani sera i biancocelesti, primi nel Girone K a punteggio pieno, affronteranno il Nizza. Alla vigilia del match dell’Olimpico, il tecnico laziale Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa:



Competizione. «Ci tengo tantissimo a passare il turno da primo. Vincendo a Nizza, abbiamo messo un bel mattone per la qualificazione, ma ora vogliamo fare una buonissima partita. Manca ancora qualche punto. Contro il Nizza è stata la gara più dura. Hanno giocatori di qualità».



Turnover. «Qualcosa forse cambieremo. Ieri abbiamo fatto il primo allenamento, poi ci sono ancora oggi e domani. Immobile ha accusato un indolenzimento dopo Benevento e domani non sarà della partita».



Nazionale. «Non ho parlato con Ventura recentemente. Penso di non convocare Immobile, ma poi valuterò con lo staff medico. Non è a rischio per domenica».



Derby. «Ieri non ho guardato la partita. Il derby sarà tra 20 giorni. Ora penso solo al Nizza».



Infermeria .«Domani torneranno Basta e Palombi, per Wallace e Felipe Anderson andremo dopo la sosta. Hanno voglia di tornare, ma non hanno avuto infortuni semplici».



Ambizione. «E’ un nostro desiderio. Abbiamo cercato l’Europa League e l’abbiamo ottenuta, adesso vogliamo farla nel migliore dei modi. Mancano ancora delle partite».



Attacco. «Caicedo e Nani potranno giocare dall’inizio e hanno già dimostrato di poter fare bene. Nani è arrivato con problema al ginocchio che si trascinava dal Valencia, ha lavorato tantissimo per far parte del nostro gruppo. Sono contento di lui».



Regia. «Nel ruolo di play non essendoci Di Gennaro, abbiamo tre opzioni: Leiva, Parolo o Murgia. Non sarà un problema. Valuterò con calma. Domenica ho la fortuna di avere oltre a Lulic anche Luis Alberto che può cambiare ruolo. Rispetto allo scorso anno ho voluto dare delle certezze al gruppo, cambiando meno tatticamente. Ho una squadra talmente matura che posso cambiare in corsa».



Difesa. «Sono contento di avere problemi di abbondanza. Basta ci ha aiutato tanto, poi si è fermato con il Napoli e domani sarà disponibile».





Insieme al tecnico, ha parlato anche Sedan Lulic, capitano dei biancocelesti:



Gruppo unito. «Ci divertiamo. Abbiamo avuto il tempo di lavorare con serenità sul modulo e conosciamo alla perfezione i movimenti, poi i risultati ci aiutano».



Autostima. «Dall’inizio del campionato non parlava nessuno di noi. Partita dopo partita c’è sempre più la convinzione di fare qualcosa di importante. Noi vogliamo restare e giocarcela tra le grandi. Abbiamo battuto Juventus e Milan. Pensiamo una gara alla volta, sia in campionato che in Europa League».



Valore rosa. «Difficile dire se è la squadra più forte in cui ho giocato. La Lazio ha sempre avuto grandi giocatori sia in passato che adesso. Voglio godermi questo momento con risultati positivi».



Nizza. «La mentalità sarà l’aspetto più importante. Abbiamo giocato contro Cagliari e Benevento, partite facili sulla carta, ma ci vuole sempre la giusta mentalità. Domani sarà una gara importante».



Trofeo. «Vogliamo giocarcela fino in fondo».



Atteggiamento. «Vincendo otto partite di fila, si ha la consapevolezza di potercela fare».



Scudetto. «Non c’è bisogno di parlare, noi non c’entriamo nulla con lo scudetto. E’ inutile mettere la pressione ai ragazzi. Noi siamo umili e con i piedi per terra, il campionato è ancora lungo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA