Lazio, Inzaghi: «Immobile a rischio per l’Udinese. Rinnovo de Vrij? Mi auguro resti qui a lungo»

Alla vigilia della sfida con l’Udinese, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Insidie. «Domani abbiamo una partita non semplice, perché affrontiamo una squadra in salute, che viene da due vittorie importanti contro Sassuolo e Atalanta. Troveremo una squadra in fiducia e servirà una gara attenta e concentrata per ottenere la vittoria ».



Immobile. «Ieri ha fatto un allenamento discreto, aveva ancora qualche problemino. Valuteremo oggi il da farsi, lui è importante per noi ed è generoso. Ha saltato solo una gara per squalifica con me, poi vedremo. Percentuali? Ieri ha lavorato, ma non era al 100%. Era un po’ timoroso. Oggi con altre 24 ore, il mio augurio è che lavori nel migliore di modi per essere disponibile. Stamattina sembrava che stesse meglio, vediamo».



Infermeria. «Vedremo come Immobile risponderà oggi. Nella partita di giovedì Caicedo ha avuto dei problemi e dovrà rimanere fermo per 2-3 settimane. Perdiamo un giocatore importante. Ho Nani e Palombi, farò tutte valutazioni».



Udinese. «Dobbiamo cercare di vincere. Delneri è stato un mio allenatore e avrà preparato partita nel migliore dei modi. Cambiano modulo a gara in corso. Incontriamo una squadra fisica e strutturata. Ci saranno tanti duelli».



Convocazioni. «Sono contento per Luis Alberto e Milinkovic. Stanno facendo bene. Era strano che non fossero nelle loro nazionali. Gli faccio i complimenti».



Europa League. «Il Nizza aveva fatto bene lo scorso anno in campionato. E’ stata una gara bloccata e siamo stati bravi a non rischiare quasi nulla e a vincerla nel finale. Abbiamo creato meno in fase offensiva».



Miglioramenti. «Tutti i giorni si può migliorare. Adesso non siamo più una sorpresa».



Infermeria. «Wallace e Felipe Anderson si aggregheranno con la squadra dopo i giorni di riposo. Stanno rispondendo bene. Giovedì ho preferito non convocare Basta, perché aveva fatto solo due allenamenti e domani tornerà tra i convocati. Caicedo non ci sarà».



Nani. «Può fare tutto. Se non dovesse esserci Immobile, può giocare anche lui, ma ho tante soluzioni. Ha tanta esperienza e caratteristiche differenti da Ciro, ma può fare quel ruolo».



Tattica. «Senza Immobile qualcosa cambierà, ma il nostro sistema di gioco sarà lo stesso. Con lui abbiamo un punto di riferimento. Caicedo non sarà disponibile e studieremo qualcosa di alternativo».



Tour de force. «Siamo alla fine di un ciclo di partite strepitoso, ma non è ancora finito. Abbiamo una gara importante per la nostra classifica e nostra striscia. Incontriamo una squadra in salute».



Rischi. «Quando giochi di giovedì hai meno di 72 ore per recuperare, ma c’è il rischio che qualcuno abbia qualche problemino. L’augurio è che tutti si presentino oggi nel migliore dei modi».



Arbitro Banti. «Con lui non ho precedenti favorevoli. Fu lui ad espellermi nell’ultima occasione. Da allenatore mi ha espulso contro l’Inter. Lo abbiamo ritrovato nel derby e fu una direzione che creò qualche dissapore finale, ma è un arbitro internazionale. Con la Var poi siamo migliorati ulteriormente e ho fiducia in lui e in tutta la squadra».



Nazionale. «Immobile sembra un ragazzino, ma è del ’90. E’ un professionista esemplare, lui conosce il proprio corpo come nessun altro. Ha sempre lavorato bene con noi e ha saltato solo una gara per squalifica. La speranza è di vederlo in campo domani e al centro dell’attacco dell’Italia. Ci stringeremo intorno alla nostra Nazionale perché dobbiamo andare ai Mondiali».



de Vrij. «Ci parlo spesso, perché ho un ottimo rapporto con lui. E’ un grande persona. Si trova bene a Roma e nell’ambiente Lazio, è stimato da tutti . Mi auguro che possa rimanere con noi il più a lungo possibile».

