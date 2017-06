La Lazio fa la spesa in Italia. Benassi in pole, piacciono anche Freuler Castro e Zappacosta

di Alberto Abbate e Emiliano Bernardini

«Non sarà mago Merlino, ma Inzaghi ha forse fatto un’altra magia: convincere Lotito e Tare a consegnargli una squadra “pronta” per i tre impegni e, in gran parte, già in ritiro. Ora, per evitare sorprese e ritardi, si scandaglia il mercato italiano e scende in campo pure il presidente. Intanto per incassare il massimo dalla cessione di Biglia al Milan: Lucas firmerà con i rossoneri un triennale da oltre tre milioni coi bonus legati a presenze e obiettivi; alla Lazio andranno invece 21 milioni...

