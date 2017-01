Lazio, Inzaghi nasconde l’allenamento: Djordjevic titolare con il Chievo

di Valerio Cassetta

Non sarà un “big match”, ma la partita contro il Chievo Verona ha una grande importanza per Inzaghi. Alla vigilia della sfida contro i gialloblù, il tecnico della Lazio ha “nascosto” la rifinitura. Inizialmente prevista per il pomeriggio, la seduta è stata anticipata alla mattina. Tra scaramanzia e pre-tattica, tuttavia, le scelte sembrano già fatte. All’Olimpico verrà confermato il 4-3-3. Marchetti difenderà i pali, mentre nella linea a quattro ci saranno due soprese rispetto alla Juventus. A destra andrà Basta, che ha vinto il ballottaggio con Patric, mentre in coppia con de Vrij giocherà Hoedt, in vantaggio su Wallace per una maglia da titolare. A sinistra verrà schierato Radu. Nella mediana Parolo e Milinkovic affiancheranno Biglia, perno centrale in cabina di regia. In attacco, infine, Djordjevic avrà l’arduo compito di sostituire Immobile, squalificato per una giornata. Il serbo sarà supportato da Felipe Anderson a destra e Lulic a sinistra, schierato nel tridente per l’assenza di Keita, impegnato con il Senegal nella Coppa d’Africa. In panchina tornerà Alessandro Rossi, giovane della Primavera ormai nel giro della prima squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA