Lazio, Inzaghi: «Non avremmo meritato di perdere. Giocando così torneremo a vincere»

Simone Inzaghi deve leccarsi ancora le ferite: dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, la Lazio perde anche l'andata dei sedicesimi in Europa League contro la Steaua Bucarest. Ecco le parole del tecnico dopo la partita.



"Non abbiamo sfruttato le numerose occasioni che abbiamo avuto. Fortunatamente avremo una gara di ritorno e giocando così penso che ce la potremo fare. Stasera sicuramente non avremmo meritato di perdere, ma è un periodo così. Dovremmo essere bravi a ripartire da domenica. La squadra in campo ha fatto quello che doveva fare, c’è rammarico. Il calcio però è anche questo".



"Rifarei le stesse scelte, quelli che erano in campo e i ragazzi che sono entrati dopo mi hanno dato ottime risposte. Sicuramente l’1 -0 non è un buon risultato, dovremo ribaltarlo in casa ed essere bravi a non prendere gol. Felipe Anderson ha dato quello che doveva dare, ha fatto molto bene e ci ha aiutato. Quando si è abituati a perdere raramente, è normale che non ci sia tanta serenità. Stasera però ho visto che la squadra ha reagito e sono convinto che continuando a giocare così riusciremo a far di nuovo felici i nostri tifosi".

