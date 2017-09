Lazio, Inzaghi: «Non ci sono riserve. Peccato giocare a porte chiuse». Lukaku: «Mi sento sempre più coinvolto»

di Valerio Cassetta

Torna l’Europa League. Alla vigilia della seconda sfida del Girone K contro lo Zulte Waregem, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Porte chiuse. «Ho già avvertito i ragazzi. Sarà un po’ strano, ma sono cose che non dovrebbero capitare. Mi spiace perché saremmo stati aiutati dalla nostra agente in una partita che avrà delle insidie. La squadra che affronteremo è organizzata e da centrocampo in su hanno qualità».



Cambi. «Manca ancora l’allenamento di questa sera e domani. Dovrò valutare con attenzione il recuperi di tutti i giocatori. A Verona è stata una gara dispendiosa e vedremo il da farsi. Nani ieri ha lavorato bene, se non avrà problemi verrà convocato».



Situazione. «Ieri sembrava tutto ok dopo Verona. Giocheranno gli stessi di Verona. Domani dovremo fare un gara intensa».



Milinkovic e de Vrij. «Puntiamo a recuperare de Vrij per domenica. Ha buone sensazioni ma domani non farà parte die convocati. Milinkovic ieri ha lavorato a parte, ma le sensazioni sono buone. Se oggi farà una buona rifinitura sarà trai convocati».



Riserve. «Le seconde linee hanno dimostrato che non esistono. Prima di Verona ero molto tranquillo perché sapevo che i ragazzi che avevano giocato meno avrebbero dato ottime garanzie. Abbiamo fatto diventare la partita di Verona semplice, e abbiamo vinto meritatamente».



Zulte Waregem. «E’ una partita di grandissima importanza. Non è decisiva perché mancano ancora quattro partite, ma saremo un pochino avanti nel nostro percorso. E’ una partita che ha insidie. Poi ci sarà il doppio confronto con Nizza. Dovremo fare partita giusta. La prima insidia è la squadra belga e la seconda è lo stadio vuoto».



Luis Alberto. «Vedremo la rifinitura. A Verona avrebbe voluto continuare tranquillamente. Domani vedremo come starà»





Oltre al mister anche Jordan Lukaku, terzino biancoceleste, ha risposto alle domande dei giornalisti:



Avversari. «Sinceramente non ho seguito la squadra. Non credo che sarà complicato».



Supercoppa Italiana . «Ci ho messo mesi per avere fiducia dal tecnico e dalla squadra. Mi hanno mostrato fiducia e sono migliorato. Ho giocato con il 3-5-2 e mi sono sentito sempre meglio. Mi ero infortunato contro la Fiorentina e il mio obiettivo era essere pronto per la Supercoppa. Mi sono sentito sempre più coinvolto».



Condizione. «L’anno scorso mi stancavo più facilmente. Ora corro per tutta la fascia e sto meglio. Attualmente sono al 65% della mia condizione».



Miglioramenti. «Penso di avere tanto da migliorare in difesa a livello di tattica. L’anno scorso e precedentemente pensavo solo ad attaccare. Dovrei avere più disciplina tattica in difesa e devo lavorare per essere il migliore».



Tattica. «Il campionato italiano era esattamente come lo immaginavo. E’ come giocare a scacchi, c’è molta tattica. Bisogna provare a dominare il campo. Ora mi piace molto e tutte le grandi squadra ci lavorano».



Ambizione. «Non è un sogno, ma un obiettivo. Cerco di apprendere ogni volta e credo molto in me stesso. Sono sicuro che avrò grandi opportunità».



Esterno. «Se mi piace entrare a gara in corso? No, perché sono molto competitivo. Ho rispetto per gli altri titolati. Per il momento è il mio ruolo, ma vorrei giocare sempre tutti i 90 minuti. Senad Lulic è il capitano, poi c’è Stefan Radu. Quando avrò la possibilità sarò a disposizione».



Romelu Lukaku. «Mio fratello era felice per la Supercoppa perché ci auguriamo il meglio a vicenda. Eravamo felici».

