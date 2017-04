Lazio, Inzaghi prova il 3-5-2: ballottaggio Lukaku-Lulic sulla fascia sinistra

di Valerio Cassetta

Vecchio modulo, nuove abitudini. Dopo la colazione obbligatoria nel centro sportivo di Formello, i giocatori della Lazio hanno continuato le prove tattiche anti-Roma. Anche oggi Immobile e compagni si sono allenati in mattinata. L’obiettivo di Inzaghi, infatti, è abituare la squadra all’orario insolito in cui si giocherà il derby, in programma domenica alle 12.30. Contro i giallorossi verrà rispolverato il 3-5-2. In porta giocherà Strakosha, mentre il pacchetto arretrato potrebbe essere composto da Wallace, de Vrij e uno tra Bastos e Radu. L’angolano è favorito nel ballottaggio con il romeno, ma Inzaghi deciderà solo all’ultimo chi far scendere in campo. A centrocampo, invece, gli esterni saranno Basta, a destra, e Lulic, a sinistra. Il bosniaco, in realtà, non è sicuro di un posto da titolare. La concorrenza di Lukaku è forte, viste le recenti e convincenti prestazioni. Al centro, Biglia agirà in cabina di regia e sarà affiancato da Parolo e Milinkovic. In attacco, infine, Immobile sarà affiancato da Felipe Anderson, al momento in vantaggio su Keita, reduce da una tripletta contro il Palermo. L’unico assente, dunque, sarà Federico Marchetti, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio.

