â€‹Lazio, Inzaghi prova il 3-5-2: Felipe a centrocampo, Keita avanti con Immobile

di Valerio Cassetta

Camaleontica e pronta ad ogni situazione. E’ questa la Lazio che ha in mente Simone Inzaghi per il Palermo. Il tecnico piacentino, dopo aver provato in settimana il 4-3-3, nella rifinitura odierna ha testato il 3-5-2. Wallace, de Vrij e Hoedt hanno formato il pacchetto arretrato, mentre a centrocampo Felipe Andersone e Lulic si sono mossi sulle corsie esterne. La regia era affidata a Biglia, affiancato da Milinkovic e Parolo. In attacco, poi, Immobile ha fatto coppia con Keita, che sembra essersi guadagnato un’altra maglia da titolare. In realtà, in caso di necessità, questo schieramento potrebbe trasformarsi facilmente in un 4-3-3 con l’abbassamento di Lulic come terzo sinistro e l’adattamento di Wallace come terzino destro. Solo domani però il tecnico scioglierà gli ultimi dubbi. Sicuramente dovrà fare a meno di Radu e Murgia, influenzati, e Marchetti, fermato da un problema al ginocchio.

