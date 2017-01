La settimana di preparazione all’Atalanta è iniziata. La squadra in mattinata è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Mister Inzaghi ha ritrovato Murgia, non convocato contro il Crotone per una leggera distorsione alla caviglia. Hanno partecipato, invece, alla seduta Lukaku, che ha da poco smaltito un fastidio alla caviglia, e Djordjevic, fermato la scorsa settimana da una forte influenza.



Contro i bergamaschi torneranno Lulic e Felipe Anderson, che hanno scontato il turno di squalifica, mentre non ci sarà Keita, impegnato con il Senegal in Coppa d’Africa. Da valutare, infine, le condizioni di Radu che, prima di allenarsi con i compagni, ha effettuato un lavoro differenziato in palestra. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio alle ore 15.