Lazio, Inzaghi sorride: dopo de Vrij rientra anche Biglia

di Valerio Cassetta

Sta per finire l’emergenza in casa Lazio. Dopo il recupero di de Vrij, tornato ad allenarsi ieri, Inzaghi ha ritrovato anche Lucas Biglia. L’argentino, superato il fastidio all’adduttore, si candida per una maglia da titolare contro il Genoa. Per la sfida di Marassi, in programma sabato pomeriggio, il tecnico spera di avere tutta la rosa a disposizione. Sicuramente mancherà Federico Marchetti, alle prese con un problema al ginocchio, mentre Lulic sembra aver smaltito l’affaticamento al polpaccio e da domani potrebbe tornare in gruppo.



Scelte. Intanto a Formello sono iniziati i primi test anti-Genoa. Inzaghi potrebbe rispolverare il 4-3-3, accantonando il 3-5-2, usato nelle ultime uscite. In porta andrà Strakosha. In difesa de Vrij e Hoedt giocheranno al centro, affiancati da Basta a destra e Radu a sinistra. A centrocampo Biglia avrà le redini del gioco e ai suoi lati verranno schierati come mezzali Parolo e Milinkovic. In attacco, infine, Keita e Felipe Anderson supporteranno Ciro Immobile.

