â€‹Lazio, Inzaghi: «Stadio Roma? Mi fa piacere. Ora un obbligo avere il nostro»

Alla vigilia della sfida con l’Udinese, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Testa all’Udinese. «Domani abbiamo una partita complicata. Affrontiamo un avversario che arriva da due sconfitte non meritata. Sono forti e hanno ottimi interpreti. Delneri è preparato, mi ha allenato. L’imperativo di domani è portare a casa i tre punti. Esprimiamo un ottimo calcio, ma dobbiamo dare continuità alle prestazioni».



Scelte. «Manca ancora l’allenamento di oggi, poi domani mattina faremo un’altra seduta veloce. Nelle ultime settimane qualche giocatore ha avuto dei problemi. Patric, Radu e Lulic saranno della partita perché non giocheranno in coppa Italia».



Risultati. «Questo campionato è particolare. Siamo sesti e dobbiamo continuare a crescere, vincendo più partite possibili. Con in punti fatti finora in campionato, ora dovremmo essere al terzo posto. Dobbiamo continuare così, sono fiducioso».



Milinkovic. «Lo valuteremo domani. Mi ha dato garanzie. Viene da un momento intenso, a Empoli si sarebbe potuto risparmiare, ma è un ragazzo generoso».



Stadio Roma. «E’ una notizia che mi fa piacere perché in contemporanea penso che verrà accettato anche il progetto dello stadio della Lazio. Sono due squadre importanti che rappresentano la città ed è un obbligo che tutte abbiano uno stadio di proprietà».



Settimana decisiva. «No, importante. Domani partiamo con l’Udinese, ho visto la squadra bene. Poi avremo una semifinale di coppa, che ci siamo meritato sul campo. Testa all’Udinese».



Europa. «Nel campionato dopo 25 partite siamo stati sempre in corsa per l’Europa. Dobbiamo dare continuità ai risultati».



Parolo. «Non so se riposerà. E’ importante, ha giocato tanto e non ha mai avuto problemi. Abbiamo Murgia che sta bene, è in crescita e ha dimostrato grande personalità. Lo conosco, se lo farò giocare, uno tra Parolo e Milinkovic può riposare».



Murgia. «E’ alla stregua di un titolare. Lo conosco benissimo. Può fare sia la mezzala che il vertice basso».



Difesa. «Stanno tutti bene. Ad Empoli abbiamo rinunciato a de Vrij. Wallace e Hoedt hanno fatto un’ottima partita. Bastos si è messo alle spalle il problema. Vedremo chi giocherà».



Immobile e Djordjevic. «Immobile si è allenato molto bene. Vedremo come starà».



Marchetti. «Non sarà convocato per domani. Se offrirà le garanzie, verrà convocato mercoledì».



Regista. «Murgia l’ho sempre fatto giocare lì, Parolo lo ha fatto con l’Udinese nella gara di andata e a Torino. Lo ha fatto anche in Nazionale. Li proverò in tutti e due i ruoli».

