Lazio, Inzaghi: «Testa solo al Sassuolo. Non voglio sentir parlare di derby»

di Valerio Cassetta

Alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Condizione. «Di solito si è un po’ stanchi quando si ritorna dalle nazionali, ma negli ultimi due giorni sono rientrati tutti. Ho visto la squadra in buono stato, i ragazzi hanno lavorato nel migliore dei modi. Siamo pronti per la partita di domani».



Settimana decisiva. «Sarà importantissima per noi. Per quanto riguarda domani, non voglio sentire parlare né di Cagliari né di Roma. Ho visto la squadra con la faccia giusta: vuole fare un'ottima partita».



Derby. «Nella testa è normale che ci sia il pensiero. Per quanto mi riguarda, non sto pensando né alla partita precedente di Cagliari, né a quella con la Roma. Sto pensando al Sassuolo, giochiamo contro una squadra che sta bene, che ha recuperato giocatori importanti. Quelli che scenderanno in campo dovranno dare il 120%, dobbiamo andare al Mapei Stadium per vincere la partita e proseguire il cammino fin qui svolto».



Infortunio de Vrij. «Ho convocato venti giocatori, sono tutti disponibili. Tounkara non è stato convocato, Mohamed Abukar giocherà con la Primavera. Sono tutti disponibili tranne Marchetti, domani valuterò bene la formazione nel risveglio muscolare».



Keita. «Ha lavorato molto bene da quando è rientrato dalla nazionale. Gli abbiamo fatto saltare gli ultimi 20 minuti di seduta per un indolenzimento agli adduttori».



Difesa. «de Vrij ha lavorato bene. Può giocare. Questa mattina è rientrato anche Bastos, che ha fatto un ottimo allenamento».



Trasferta. «Sappiamo che domani dovremo affrontare una partita impegnativa. Penso che, avendone giocati tanti, per preparare un derby la cosa principale sia avere un risultato positivo alle spalle. Come detto prima, non penso alle altre partite, la mia testa è solo al Sassuolo. Sceglierò chi sta meglio, l'unica cosa che deve essere chiara è che, domani, chi scenderà in campo dovrà dare il 120%. Abbiamo dimostrato che da gruppo siamo diventati una squadra, con tutti i giocatori coinvolti, che dovranno provare a vincere a Reggio Emilia. Non sarà semplice, ma sono sicuro che faremo una grande gara».



Approccio mentale. «Lazio-Udinese, giocata prima del derby, non fu una partita brillante. La squadra fece molta fatica, c'è questo rischio».



Felipe Anderson. «Penso che Felipe stia facendo grandissime cose, non solo quest'anno. Penso il ct del Brasile stia monitorando la sua crescita, e credo che, tramite le prestazioni fatte con la Lazio, arriverà la chiamata in nazionale. Può far parte della spedizione per i prossimi mondiali».



Terzo posto. «Mancano ancora tante partite, può succedere di tutto: la classifica è affollata, le squadre davanti e dietro vogliono continuare a migliorarsi. Noi vogliamo proseguire questo percorso. Abbiamo fatto tanti sacrifici per 8 mesi, ora mancano gli ultimi due, quelli fondamentali».



Sassuolo. «È un'ottima squadra, che quest'anno non ha potuto mai giocare al completo a causa dell'Europa League. Ha recuperato ora quasi tutti i calciatori, sta giocando molto bene, esprimendo un calcio organizzato. All'andata fecero una grande gara all'Olimpico, hanno un grandissimo allenatore. Noi ci siamo preparati nel migliore dei modi. Se sono preoccupato dai tanti ex Roma tra i neroverdi? Credo che i giocatori avranno l'ambizione di fare una buona gara perché indossano la maglia del Sassuolo, indipendentemente da questo fatto».

