â€‹Lazio, Inzaghi: «Con il Torino sarà una finale. Immobile o Belotti? Mi tengo Ciro»

di Valerio Cassetta

Alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:



Mihajlovic. «Siamo in un bel momento, abbiamo ottenuto risultati importanti e, come sempre accade nel calcio, dobbiamo confermarci. Affrontiamo una grande squadra, allenata molto bene. Sinisa è un amico e un grande allenatore. Le sue squadre sono preparate e allenate molto bene. Il Torino è una buona squadra, a livello di organico è ben costruita, e ha il capocannoniere del torneo (Belotti, ndr). Dovremo fare molta attenzione e avere grande determinazione. Ci siamo allenati bene. Chi subentrerà a gara in corso dovrà dare il cento per cento. Vogliamo rimanere in alto in classifica».



Champions League. «Dobbiamo affrontare una gara alla volta. Ho chiesto ai ragazzi di affrontarla come una finale. La classifica è corta, ci sono squadre che stanno andando forte. Ho grande fiducia».



Maturità. «Non sono sorpreso, ma questo gruppo, già da ritiro, mi dava fiducia. Nonostante lo scetticismo iniziale, sapevo il valore dei ragazzi. Mancano ancora due mesi e dovremo farci trovare pronti».



Keita. «Alla ripresa si è allenato bene, poi ha avuto un permesso, concordato dalla società. Ha rimediato un brutto taglio al piede, che non gli ha permesso di allenarsi mercoledì e giovedì. E’ stato bravo lo staff medico a rimetterlo in condizione. Sarà tra i convocati».



Gara di andata. «Andammo a Torino senza giocatori importantissimi. Ci mancavano Radu, Biglia, Milinkovic e de Vrij. Lì disputammo un’ottima gara. Alcuni non avevano giocato quasi mai e si fecero trovare pronti, dimostrando di avere un grande gruppo. Abbiamo un gruppo coeso».





Belotti e Immobile. «Sono i due attaccanti italiani più forti. Sono titolari nella Nazionale. Mi piace tantissimo Belotti, fa reparto e fa gol, ma non lo cambierei con Immobile che ci sta dando tanto. In certi momenti della partita è sempre il primo a darci una mano. Ha sempre il sorriso sulle labbra. Il giocatore lo conoscevo già, ma mi ha sorpreso come persona. Nutro tantissima stima per Belotti, ma non lo cambierei con Ciro».



Portiere. «Marchetti ha avuto un problema al ginocchio con il Milan. Poi si è dovuto fermare e, complice un’influenza, ha perso tono muscolare e ieri si è allenato in palestra. Appena sarà al cento per cento tornerà in porta. Ora andiamo avanti con Strakosha che ci dà tante garanzie e sta crescendo gara dopo gara. Thomas è stato bravo e ha aspettato il suo momento. Poi c’è anche Vargic che forse ha pagato l’esplosione di di Strakosha. il titolare però è Marchetti».



Duttilità tattica. «Con Lulic in campo possiamo cambiare più volte modulo. Non conta il modulo, ma l’interpretazione e l’umiltà. Ogni giocatore lavora in funzione dell’altro».



Scelte. «Patric è tornato in gruppo, vedremo come starà. Basta a Bologna ha fatto una grande partita. Domani faremo un altro allenamento. Sarà una finale domani perché non sarà semplice, non perché guardiamo ai risultati delle altre partite».

