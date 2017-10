Lazio, Inzaghi gioca in difesa: recuperati Wallace e Bastos

di Daniele Magliocchetti

Da domenica a sabato. Una settimana per rimettere in sesto gli acciaccati e presentarsi al meglio nella sfida con la Juventus. Inzaghi si sfrega già le mani perché potrà svuotare quasi l’80% l’infermeria e proporre a Torino una formazione non più in emergenza, ma molto vicino alla Lazio-tipo, soprattutto in difesa. Da domani e per i prossimi due giorni ci sarà un bel viavai alla clinica Paideia, con Wallace, Bastos, Basta e Felipe Anderson, forse anche de Vrij e Luis Alberto.



