Strakosha e Buffon: il futuro è nelle mani dei due portieri

di Alberto Abbate

Quattro guantoni che si uniscono, stretti in un destino solo. D’altronde l’eredità forse era già nell’anno in cui Buffon debuttava in Serie A: 1995, Strakosha nasceva il 19 marzo, nemmeno camminava sei mesi dopo quando, il 19 novembre, Gigi entrava in Parma-Milan a parare un pezzo di scudetto. Stasera Thomas vuole fermare per la terza volta (compresa la Supercoppa) la corsa della Juve e legarsi il terzo posto al petto. Ci risiamo e magari non sarà neppure questa l’ultima volta: «Perché solo a Buffon può riuscire ogni impresa», ribadisce di continuo l’albanese sui social.



