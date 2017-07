Keita-Lazio, ancora scintille: «Escluso dall'amichevole. Io professionale, ma il club...»

di Valerio Cassetta

Ormai la rottura tra Keita e la Lazio sembra insanabile. «Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare…». Così ha scritto l’attaccante biancoceleste su Twitter a pochi minuti dall’amichevole con la Triestina. Dopo l’assenza di domenica scorsa nel test contro una selezione locale dilettantistica, il senegalese, dunque, ha saltato un’altra sfida. Inter e Juventus, intanto, restano a guardare: seguono l'infinita telenovela, con la speranza di poter sferrare l’assalto decisivo al momento opportuno. Saltato Schick, la Juventus potrebbe virare in maniera decisa su Keita, classe ’95 in scadenza di contratto nel 2018. Solo con un’offerta intorno ai 20 milioni di euro il presidente Lotito potrebbe cambiare idea. I rapporti non idilliaci con la Vecchia Signora, tuttavia, potrebbero complicare l’operazione.





