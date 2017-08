Lazio, Keita e Felipe i dubbio per la Juve: Inzaghi pensa alla coppia Milinkovic-Immobile

di Valerio Cassetta

Le speranze di vedere Felipe Anderson con la Juventus sono ridotte al minimo. Il brasiliano non ha ancora smaltito il fastidio muscolare, accusato il 30 luglio contro il Bayer Leverkusen, ed è in forte dubbio per la finale di Supercoppa di domani. Nella rifinitura odierna l’ex Santos ha provato ad allenarsi, facendo degli esercizi personalizzati con il preparatore Fonte, ma le sensazioni non sono positive. La sua assenza complica non poco i piani di Simone Inzaghi. Il tecnico aveva individuato in Keita il sostituto ideale, ma in conferenza stampa è stato chiaro: «Nella mia testa c’è il pensiero che i miei giocatori devono dare il 100%. Se vedrò questo in Keita, allora giocherà, altrimenti no». Il senegalese, dunque, non è sicuro del posto da titolare e senza di lui la formazione potrebbe cambiare. Il modulo sarà sempre il 3-5-2, gli interpreti però saranno diversi. Confermato Strakosha in porta. In difesa spazio a Wallace, de Vrij e Radu, che al momento è in vantaggio su Hoedt. A centrocampo Lulic e Basta correranno sulle fasce, mentre la regia sarà affidata a Luis Alberto, affiancato da Leiva e Parolo. In avanti Milinkovic supporterà Immobile. E' questa la soluzione di Inzaghi per sopperire alle possibili assenze di Keita e Felipe Anderson.

