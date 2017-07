â€‹Lazio, Keita-Felipe e Palombi-Immobile: prove d'attacco. Basta: «Arriveranno altri rinforzi»

di Valerio Cassetta

Indica la strada per la nuova stagione, Dusan Basta. Il terzino della Lazio, intervenuto ai microfoni del canale televisivo del club, ha fatto il punto della situazione al terzo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore: «Dopo i primi allenamenti a Roma siamo partiti molto bene, stiamo proseguendo un lavoro importante, va bene così. C’è una combinazione perfetta tra sorrisi e impegno in allenamento, lavoriamo duro». Impiegato sulla destra nel 3-5-2, il serbo ha ammesso: «L’importante è prepararsi bene, le scelte poi le fa il mister. Dico sempre che una squadra importante deve saper giocare con tante formazioni, abbiamo un gruppo che sa fare bene sia la difesa a 4 che a 3. Abbiamo tempo per prepararci al meglio con il 3-5-2, ma comunque tutti sanno che sappiamo giocare bene anche a quattro». Sul nuovo acquisto Marusic ha detto: «Lo vedo bene, l’importante è che abbia me e Sergej (Milinkovic, ndr) qui nei primi giorni. Il primo anno il campionato italiano è sempre difficile, ma lui è un ragazzo serio e umile, farà bene». Infine, su un possibile piazzamento in Champions League nel prossimo campionato, Basta ha sottolineato: «Dobbiamo essere umili come l’anno scorso, è ancora presto per dire se siamo più forti della scorsa stagione. La squadra ancora non è fatta, penso che ci saranno dei movimenti in entrata. Arriverà qualche altro giocatore, speriamo qualcuno di forte, alla fine del calciomercato potremo dire se siamo più forti o no. Non dobbiamo pensare che dopo la bellissima stagione dello scorso anno sarà più facile, anzi dobbiamo prepararci bene mentalmente perché ci aspetta un campionato durissimo».



Nel pomeriggio Inzaghi ha continuato a testare il 3-5-2. In mattinata sul campo Zandegiacomo ha provato i movimenti difensivi, nel pomeriggio quelli offensivi. Murgia e Luis Alberto hanno agito in regia. Sulle corsie esterne si sono mossi a destra Marusic e Basta, mentre a sinistra Patric e Lombardi. Milinkovic, Lulic, Kishna e Crecco hanno occupato le mezzali. In avanti spazio alle coppie Immobile-Palombi e Keita-Felipe Anderson. Migliora, infine, la condizione di Lukaku, tornato a lavorare con il pallone dopo l’infortunio dello scorso maggio.





