Lazio, la gioia è social. Milinkovic: «Vittoria è merito dei tifosi». Patric: «Europa meritata»

di Valerio Cassetta

La gioia per una goleada non si esaurisce in fretta. Il 7-3 rifilato alla Sampdoria ha consolidato le certezze in casa Lazio e sui social i biancocelesti hanno continuato i festeggiamenti. «Bravi ragazzi! Un grazie speciale a tutti voi, tifosi laziali, che anche oggi avete riempito lo stadio e ci avete condotto alla vittoria», ha scritto ieri Milinkovic-Savic su Instagram. Grande soddisfazione anche nelle parole di de Vrij, autore del momentaneo 5-1: «Tre punti, tanti gol e uno stadio bello pieno». Semplice e sintetico, invece, il pensiero di Patric, contento per il ritorno in Europa League: «Grazie. Lo meritiamo e lo meritate». Messaggio da leader, poi, per Wesley Hoedt, che ha sottolineato l’importanza del gruppo: «Bella vittoria di squadra! Complimenti ai nostri tifosi, siete stati meravigliosi». Sulla stessa linea il post di Strakosha: «Bella vittoria e tifosi meravigliosi, un cuore unico laziale».

