​Lazio, Lombardi festeggia il rinnovo: «L’ho voluto fortemente. Ora prendiamoci l’Europa»

di Valerio Cassetta

Altri cinque anni da vivere con la maglia della Lazio per Cristiano Lombardi. L’esterno classe ’95, nato a Viterbo, ha rinnovato il contratto con la società capitolina fino al 2022. Intervistato da Lazio Style Radio, “Lomba”, così viene soprannominato nello spogliatoio, ha detto: «E’ stato un rinnovo cercato e fortemente voluto da entrambe le parti. Ci lavoravamo da un po' di tempo, ma finalmente è arrivata la firma e siamo soddisfatti, sia io che la società».



Obiettivi. Cresciuto nelle giovanili biancocelesti, Lombardi ha vinto uno scudetto, una coppa Italia e una Supercoppa italiana con la Lazio Primavera. Successivamente, però, per due anni è stato lontano da Formello, andando a fare esperienza nel Trapani e nell’Ancona. L’avvento di mister Inzaghi in estate gli ha aperto le porte per un posto in prima squadra, e Cristiano è stato bravo a sfruttare la sua occasione. Giovane, ma allo tempo determinato e umile, l’attaccante ha parlato del momento che sta vivendo la squadra: «Abbiamo lavorato otto mesi per arrivare a questo punto e giocare gli ultimi mesi con maggiore intensità. Ci giochiamo tutto ora, basta poco per fare il salto e trovarsi in Europa, ma basta poco per perdere tutto. Sono stati mesi soddisfacenti e faticosi, ma il bello viene adesso. Siamo più di venti in rosa, tutti quanti vogliono dare il proprio contributo. Lavoriamo al meglio in settimana, la domenica dobbiamo essere venti animali e remare tutti verso la stessa direzione. E' arrivato il momento di prenderci le soddisfazioni che meritiamo e incassare il frutto del nostro lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA