Lazio, Lotito a Formello per incontrare Biglia

di Valerio Cassetta

Dal rinnovo scontato al possibile addio. Sono ore decisive per il futuro di Lucas Biglia. Il centrocampista della Lazio, infatti, finito nel mirino del Milan insieme a Keita, potrebbe lasciare la Capitale. L’offerta dei rossoneri per entrambi i giocatori si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra troppo bassa per Lotito, che chiede almeno 15 milioni in più. Il presidente biancoceleste nel primo pomeriggio si è recato a Formello, seguito, più tardi, proprio da Lucas Biglia. Aspettando l’allenamento delle 17.00, il capitano della Lazio avrebbe incontrato Lotito, discutendo il suo futuro. Il contratto del mediano è in scadenza nel 2018 e il Milan, da giorni in forte pressing, rientra tra le destinazioni gradite al giocatore. La stagione calcistica non è ancora finita, ma il mercato della Lazio è già entrato nel vivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA