Lazio, Lotito: «Ricevute offerte importanti per Keita, ora sta a lui. De Vrij non è in vendita»

di Valerio Cassetta

Non teme la crisi del secondo anno, Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, arrivato ieri sera nel ritiro estivo di Auronzo di Cadore, nel pomeriggio ha assistito all'allenamento della squadra. Dopo essersi intrattenuto con mister Inzaghi ed alcuni calciatori, tra cui Immobile, Lulic e Parolo, il numero uno biancoceleste ha fatto il punto sul mercato. «Stiamo lavorando per rinforzare la rosa. Abbiamo venduto Biglia e abbiamo preso Leiva. Cataldi è partito ed è arrivato Di Gennaro. Inoltre è stato acquistato Marusic. Arriverà un attaccante, quello è poco, ma sicuro. È la priorità» ha dichiarato Lotito. Sulla situazione di Keita ha rivelato: «Sono arrivate delle offerte, anche importanti. Ora dipenderà dalla volontà del calciatore. Noi non commetteremo più gli errori del passato: se qualcuno vuole andare, vada pure. Non esisteranno altri casi Pandev. Con Keita osservo, faccio l’osservatore. Per Keita sono arrivate diverse offerte importanti. Abbiamo lasciato libero di scegliere il giocatore. State tranquilli che la società troverà le soluzioni adeguate. Le offerte che sono arrivate lo sono. Quella del West Ham ad esempio è pubblica. Le offerte di Juventus e Inter non sono arrivate. Dall’estero sì». Infine, su de Vrij ha aggiunto: «Chiedetelo a lui se vuole rinnovare. La nostra volontà è quello di trattenere tutti. Neanche Biglia volevamo vendere. Ma tutti quelli che vanno via dalle altre società non li intervistate? Se sono arrivate offerte per lui? De Vrij non lo abbiamo messo in vendita».

