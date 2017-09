â€‹Lazio, Luis Alberto in dubbio per il Sassuolo, da valutare de Vrij

di Valerio Cassetta

Scarico per chi ha giocato contro lo Zulte Waragem, allenamento regolare per chi ieri è rimasto in panchina. Non c’è tempo per riposare in casa Lazio. I biancocelesti hanno iniziato a preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma domenica pomeriggio all’Olimpico. Mister Inzaghi in mattinata ha lavorato sul campo di Formello con Immobile, Lulic, Mauricio, Prce, Crecco, Palombi, Nani, Lucas Leiva e Milinkovic più i due giovani portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordão. Ancora a riposo Stefan de Vrij, alle prese con un affaticamento muscolare. Se l'olandese svolgerà senza problemi la rifinitura di domani, potrà essere convocato per il Sassuolo. Fermo ai box anche Luis Alberto, che ieri sera ha rimediato una contusione al piede. In caso di forfait Inzaghi potrebbe inserire Lukaku come esterno di centrocampo, spostare Lulic sulla mediana e avanzare Milinkovic dietro a Ciro Immobile. Nani partirà dalla panchina, mentre Basta, Bastos, Wallace e Felipe Anderson saranno indisponibili per almeno un mese.

