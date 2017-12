â€‹Lazio, Luis Alberto e Marusic a riposo: Immobile torna titolare con l’Inter

di Valerio Cassetta

Archiviare la vittoria con la Fiorentina e proiettarsi alla sfida contro l’Inter. Simone Inzaghi ha già messo i nerazzurri nel mirino. Il successo di ieri sera nei quarti di Coppa Italia è dimenticato. L’accesso alle semifinali ha consolidato le certezze della Lazio, che ora vuole imporsi anche Milano.



A San Siro non ci sarà Caicedo, uscito per infortunio nel primo tempo nel match contro i viola. Tornerà, invece, dall’inizio Ciro Immobile, che ha smaltito l’attacco influenzale. Da valutare Luis Alberto e Marusic, rimasti a riposo nella seduta odierna. In difesa, infine, è aperto il ballottaggio tra Bastos e Wallace per una maglia da titolare. Chi la spunterà completerà il reparto con Radu e de Vrij. L'olandese è sempre alle prese con il rinnovo del contratto, che appare sempre più improbabile.



Intanto, Ciro Immobile ha vestito i panni di Babbo Natale. In occasione della gara con il Crotone dello scorso 23 dicembre, l’attaccante è entrato in campo, prima del fischio d’inizio, insieme a Samuele, bambino laziale costretto a spostarsi con la sedia a rotelle. «Hai realizzato il mio desiderio» ha rivelato il piccolo Samuele in video, postato da Immobile sul proprio profilo Instagram. Ennesimo gesto lodevole per l'ex Torino, campione dentro e fuori il rettangolo di gioco.

