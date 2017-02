Lazio, Luis Alberto e Patric ancora assenti, Marchetti e Lombardi ok

di Valerio Cassetta

Le prove tattiche non sono ancora iniziate, ma Inzaghi ha messo il Milan nel mirino. Il tecnico, dopo l’allenamento di ieri, ha ritrovato la squadra nel pomeriggio a Formello. Tutti presenti, eccezion fatta per Luis Alberto e Patric. Cristiano Lombardi, invece, fermo da circa due settimane per un problema al ginocchio, ha faticato regolarmente con il gruppo. Alla seduta hanno partecipato anche i due classe ’99: il terzino della Primavera Spizzichino e Abukar Mohamed, centrocampista acquistato lo scorso 31 gennaio. Nessun problema, infine, per Marchetti, ieri rimasto a riposo in via precauzionale.

