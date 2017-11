Lazio, Lukaku scatena l'applauso e la gioia dei tifosi biancocelesti

di Gabriele De Bari

Con quella chioma tutta particolare è un calciatore inconfondibile. Ma Jordan Lukaku non si riconosce soltanto per i capelli, bensì anche per la falcata, per quelle sgommate che sembrano mordere il terreno e che mettono a dura prova la tenuta di qualsiasi avversario. Qualche volta lo raddoppiano ma i suoi allunghi sono rasoiate che fanno male, risorse per il portatore di palla che sa di poterlo lanciare nello spazio, al resto poi penserà il belga. Arrivato come difensore ha mostrato spesso la corda, alla sua prima stagione in biancoceleste, in quanto Lukaku non è proprio un difensore: non tanto nella tecnica, quanto nella testa. nella sua mente c'è soprattutto la fase offensiva e riesce a dare il meglio dalla metà campo in avanti, quando può aggredire lo spazio e puntare l'avversario con la corsa devastante. Inzaghi l'ha capito e gli ha cambiato ruolo.



Grazie a uno spunto dei suoi, la Lazio ha battuto la Juventus nella Supercoppa. E, anche contro il Nizza, in una partita monotona, giocata sotto ritmo, i suoi scatti hanno scatenato l'applauso e la gioia dei tifosi laziali. E' stato lui a infiammare la sfida, specialmente nel primo tempo, mettendo in difficoltà il dispositivo arretrato dei francesi. Il belga, 23 anni, deve ancora affinarsi tatticamente e tecnicamente, ma potrebbe diventare un'arma importante soprattutto nel girone di ritorno quando ci sarà bisogno di freschezza e tanta velocità. Il fratello maggiore, Romelu, è il centravanti del Manchester United e della nazionale, un predatore dell'area, con caratteristiche diverse rispetto al laziale che comunque potrà conquistare una bella fetta di notorietà se ascolterà i consigli di Inzaghino che lo sta plasmando e gestendo con massima cura.

