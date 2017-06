â€‹Lazio, Lukaku: «I tifosi pensavano di aver preso il fratello sbagliato, li ho fatti ricredere»

di Valerio Cassetta

Da oggetto misterioso a piacevole sorpresa. Jordan Lukaku, terzino della Lazio classe ’94, si è ritagliato uno spazio importante nella squadra di Inzaghi. Intervistato dal portale Sport/VoetbalMagazine, il belga ha ammesso: «Rispetto a sei mesi fa sono un giocatore diverso, qui ti insegnano dettagli che potrebbero fare la differenza. In Italia il calcio è come gli scacchi. Questo fa sì che anche i calciatori tecnicamente non eccelsi siano utili, diventando addirittura essenziali per il sistema di gioco». Poi sul rapport con il mister ha aggiunto: «E’ difficile da spiegare. Ovunque io vada non conto molto sull’allenatore, non voglio essere suo amico. Sto solo cercando di andare d’accordo con lui. Il calcio è lavoro, affari. Anche se ho iniziato a giocare per hobby, poi è diventata una passione, infine lavoro. Non sono venuto in Italia per divertirmi, ho dovuto lasciare il Belgio per migliorarmi. Quando sono arrivato venivo da un Europeo in cui non avevo giocato bene, dicevano di aver preso il Lukaku sbagliato. A me non ha mai fatto né caldo né freddo. A giudicare dalle ultime partite credo di averli fatti ricredere». Infine, Lukaku ha svelato alcune curiosità sulla sua nuova vita romana: «Spesso mi annoio. Se non mi vedo con gli amici, mi riposo un po’ dopo l’allenamento e poi gioco all’Xbox o guardo la tv. Spesso guardo lo sport, non solamente il calcio, mi piacciono anche gli sport individuali. Sono stato al centro di Roma un paio di volte, per mangiare qualcosa. Non ho mai visto neanche il Colosseo. No, è una bugia, ci sono stato quando avevo 16 anni e ho partecipato con l’Anderlecht al Torneo di Viareggio».

