Lazio: Lukaku torna in gruppo e punta il Bologna, progressi per Wallace

di Valerio Cassetta

Un recupero alla settimana, sperando di liberare l’infermeria. Simone Inzaghi può sorridere. Dopo Bastos, rientrato la scorsa settimana, il tecnico in mattinata ha riabbracciato anche Jordan Lukaku. Costretto a fermarsi per un’elongazione all’adduttore, rimediata durante il ritiro contro il Belgio circa due settimane fa, l’esterno è tornato ad allenarsi in gruppo. L’ex Anderlecht ha partecipato all’intera seduta insieme ai giocatori rimasti a riposo ieri contro il Cagliari. Lavoro di scarico, invece, per chi è sceso in campo all’Olimpico. Mancano ancora all’appello Basta, Felipe Anderson e Palombi, che potrebbero rientrare tra una decina di giorni. Esercizi personalizzati, infine, per Wallace, che si è concesso una corsa nel centro sportivo di Formello. Il brasiliano per la trasferta con il Bologna, in programma mercoledì sera, non ci sarà, mentre potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida con il Benevento, lunch match di domenica prossima alle 12.30.

