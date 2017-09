â€‹Lazio, Marusic: «Contento per il gol! Il sogno è la Champions»

di Valerio Cassetta

Corre verso la Champions, Adam Marusic. L’esterno della Lazio è stato uno dei protagonisti della vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona. Il montenegrino si è guadagnato il rigore dell’1-0, trasformato da Immobile, poi ha propiziato il raddoppio di Ciro, infine, ha siglato il terzo e ultimo gol con un piattone sotto le gambe del portiere Nicolas. Intervenuto in zona mista, Marusic ha ammesso: «Sono molto contento per la mia prima rete, perché è stata importante. Volevamo questa vittoria dopo la sconfitta con il Napoli e l’abbiamo ottenuta». Il risultato non è mai stato in discussione, ma il centrocampista ha sottolineato: «Abbiamo segnato nel primo tempo e ci siamo messi bene tatticamente. La Lazio è un grande club, ha una grande organizzazione e dei grandi tifosi». Infine, sulla possibilità di mantenere il quarto posto ha rivelato: «Non so se siamo pronti per le prime quattro, ma faremo di tutto per stare nelle posizioni più alte. Ci sono tante squadre forti. Spero di andare in Champions League».

