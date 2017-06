Lazio, Marusic sbarca a Fiumicino: «Sono in un top club. Spero di giocare tante partite»

di Valerio Cassetta

E' sbarcato in serata all'aeroporto di Fiumicino, Adam Marusic. Prelevato in Belgio dall’Oostende, il difensore montenegrino classe '92 è il primo acquisto della Lazio del mercato estivo. Considerato un jolly per la sua duttilità, Marusic può giocare su entrambe le corsie esterne.



L’operazione dal costo di 6,5 milioni di euro più bonus verrà perfezionata solo dopo le visite mediche, in programma domani mattina presso la clinica Paideia. «Sono felice di essere qui. Spero di giocare tante partite. Ho scelto la Lazio perché è uno dei club migliori» ha dichiarato al suo arrivo.

