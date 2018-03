Lazio ko ai rigori 4-5: in finale con la Juve passa il Milan

next

di Emiliano Bernardini

Questione di mira. Ne ha di più il Milan che ai rigori elimina la Lazio dalla coppa Italia (4-5). Decisivi gli errori di Luiz Felipe e la successiva trasformazione di Alessio Romagnoli. Il 9 maggio a contendere il trofeo Nazionale alla Juventus ci saranno dunque i rossoneri. Rivincita dell’ultimo atto del 2016 deciso da una rete del bianconero Morata. Inzaghi applaude i suoi per una gara giocata con muscoli e cuore. Una vera e propria battaglia quella dell’Olimpico tra gelo e nevischio. I biancocelesti fanno la partita attaccando con tutti gli uomini a disposizione, il Milan, invece, gioca di contropiede. Una sfida che vive di un sostanziale equilibrio. Rotto solo dalla perfida lotteria dei rigori. Canta la curva Nord che in questa serata non può rimproverare nulla ai suoi.



Nei tempi regolamentari sono decisivi i due portieri,, che salvano in più occasioni il risultato. Ai punti meriterebbero di più i ragazzi di Inzaghi.si arrabbia molto con i suoi che sbagliano tantissimo. Quasi entra in campo quando nel finale del secondo tempo supplementaresi divora un gol praticamente fatto. Dall’Inferno al Paradiso. Il tempo di calciare gli otto rigori per parte e sentire il boato dei tanti tifosi rossoneri. Mastica amaro Inzaghi che voleva la decima finale dei biancocelesti. ​

