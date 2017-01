Lazio, Milinkovic: «Non mi muovo da Roma e punto alla Champions»

di Valerio Cassetta

Un “sms” carico di amore e di ambizioni. Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio 22enne, sta vivendo un ottimo momento di forma: 4 gol e 4 assist in 19 partite. Intervistato dai microfoni di sport.blic.rs, il serbo ha assicurato: «Si sentono e si leggono tante cose su di me, ma non ci penso nemmeno a lasciare Roma. La Lazio è un grande club, l'organizzazione è di primo ordine. C'è una buona atmosfera nello spogliatoio che si trasmette bene in campo, poi i tifosi sono fantastici». Sugli obiettivi stagionali ha aggiunto: «Vogliamo il terzo posto in campionato e qualificarci per la Champions League. La squadra è buona, e abbiamo già raggiunto grandi risultati. Adesso vogliamo continuare a giocare nello stesso modo di prima e ritrovarci. Nessuno può essere soddisfatto dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus nell'ultimo turno, perché ogni punto potrebbe essere cruciale. Dobbiamo riuscire a vincere il maggior numero di partite da qui alla fine».

