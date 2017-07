â€‹Lazio, Murgia: «Spero sia l’anno della consacrazione. Leiva acquisto internazionale»

di Valerio Cassetta

Vuole confermasi ad alti livelli, Alessandro Murgia. Il centrocampista della Lazio classe ’96, dopo aver collezionato 14 presenze e 2 gol alla sua prima stagione in Serie A, cercherà di ritagliarsi uno spazio importante in squadra. L’ex Primavera al termine dell’amichevole contro la Triestina, vinta per 3-0 ad Auronzo di Cadore, è intervenuto in conferenza stampa:



Preparazione. «Questo è un altro ritiro molto importante, di crescita continua. Sono contento e orgoglioso, voglio dimostrare quello che sto facendo e ripagare la società per la fiducia».



Lucas Leiva. «E’ un calciatore di livello internazionale, un grande professionista e viene da grande squadra. E’ umile e determinato, ci può dare una grande mano. Lo aiuteremo e lui aiuterà noi, spero di apprendere tanto da lui. Sono contento che sia qui».



Concorrenza con Leiva e Di Gennaro. «Sono sempre stato un centrocampista che si adatta a giocare dove decide il mister, sia nel ruolo di regista che in quello di mezzala. L’arrivo di nuovi calciatori è uno stimolo per allenarsi sempre al meglio. La Lazio vuole alzare il livello, lo sta facendo e io sono orgoglioso di farne parte».



Anno della consacrazione. «Ci spero e lavoro per trovare ancora spazio. Sono un ragazzo che si impegna molto, ma non sta a me giudicarmi. Ogni anno è un’opportunità di crescita, spero di stare qui il più possibile, ma dipenderà da me. Mi impegno e sono disponibile. Lascio agli altri compito di giudicarmi».



Juventus in Supercoppa. «Stiamo già lavorando verso il primo appuntamento stagionale. Può dare la svolta alla stagione, per di più contro una grande squadra. La prepariamo nel modo giusto. Siamo concentrati e la prepareremo al meglio».



Lulic capitano. «E’ una scelta importante, è un grande persona e sarà un grande capitano. E’ qui da tanti anni, conosce la piazza. Anche con i giovani è sempre pronto a dare una mano. Indossare la fascia è una responsabilità e lui ha la personalità giusta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA