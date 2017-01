Ciak, si cambia. Modulo “antico” e forze fresche contro il Genoa, ma senza stravolgere la formazione. La Coppa Italia è un obiettivo importante per la Lazio di Inzaghi, che domani sera darà spazio a chi ha giocato meno. Turnover ragionato, dunque, assicurando un giusto mix tra veterani e riserve. Strakosha tornerà in porta. In difesa, stando alla rifinitura di oggi pomeriggio, giocheranno Patric, Wallace, Hoedt e Lukaku. Un pacchetto inedito, che permetterà a de Vrij e Radu di riposare. A centrocampo, invece, ci sono ancora dei dubbi. Nel 4-3-3 disegnato dal mister Murgia è sicuro di una maglia da titolare. L’ex Primavera è stato provato a Formello sia nel ruolo di regista (vice Biglia) che di mezzala. Con lui sono stati testati Milinkovic e Leitner, che spera nell’esordio da titolare. Difficilmente Inzaghi si affiderà a questo trio dall’inizio, ma la sfida contro la Juventus, in programma domenica a Torino, impone un po' di riposo a Biglia e Parolo. Allo Stadium mancherà Lulic, squalificato per una giornata. Il bosniaco potrebbe quindi tornare utile per la sfida contro il Grifone. In attacco Djordjevic è in vantaggio su Rossi, semore più in evidenza negli allenamenti, mentre Luis Alberto e Lombardi dovrebbero agire sulle corsie esterne.