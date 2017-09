Lazio, Nani: c'è aria di convocazione

di Alberto Abbate

Speriamo sia davvero la volta buona. Nani vuole respirare l'Olimpico dal campo, anzi almeno dalla panchina. L'obiettivo dei medici e dello staff tecnico è accontentarlo e trascinarlo fra i convocati contro il Napoli. Dipenderà molto dagli allenamenti di oggi e di domani: difficilmente il portoghese entrerà comunque in campo, Inzaghi dunque vuole riflettere se rimandare la prima chiamata direttamente a domenica a Verona. Il numero 7 scalpita, deve ritrovare però ancora la forma: «Il problema al ginocchio ormai è risolto, in questo momento lo staff dei preparatori sta cercando di fargli ottenere una condizione adeguata per gli impegni che si susseguiranno», spiega il dottor Rodia. Di sicuro Nani si è comunque già integrato alla grande con i compagni, giovedì e ieri sera davanti alla tv e i social ha tifato così: «Andiamo ragazzi! Forza Lazio». Aspettando con ansia la sua prima uscita ufficiale. Perché ormai è passato quasi un mese da quando, il 31 agosto, è diventato un nuovo giocatore della Lazio. I tifosi biancocelesti ancora non hanno potuto ammirare le sue gesta, nonostante stia lavorando giorno e notte per rimettersi in forma.

TURISTA

Il portoghese nel frattempo si sta godendo la bellezza di Roma. Qualche giorno fa si era scattato un selfie davanti a Fontana di Trevi, ieri ha portato il figlio al Bioparco di Villa Borghese. Si è divertito facendosi immortalare nella zona dei felini e nel bar all'interno dello zoo. Presto correrà all'Olimpico, l'appuntamento ufficiale è imminente ma ancora in bilico.

