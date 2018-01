Lazio, Nani: «Pronto a giocare in attacco, ma aspettiamo il rientro di Immobile»

di Valerio Cassetta

E' pronto a sostituire Ciro Immobile, adattandosi nel ruolo di attaccante, Luis Nani. «Posso provare a fare il centravanti. Se il mister mi schiererà in quella posizione, farò del mio meglio. Siamo come una famiglia e spero che Ciro (infortunato, ndr) stia meglio visto che abbiamo tante partite» ha rivelato il portoghese al termine del match contro il Chievo Verona. Nella vittoria per 5-1 contro i gialloblù Nani è finito sul tabellino dei marcatori, segnando l’ultimo gol: «La mia non è la rete più importante, ma sono felice per il contributo che ho dato in questa partita. Devo proseguire così, lavorando e aiutando la squadra». Arrivato in estate dal Valancia, Nani ha superato tutti i problemi fisici che lo avevano costretto ai box in più di un occasione: «Sto bene, mi alleno ogni giorno e oggi ho avuto l’opportunità di giocare un po’. Voglio fare il meglio per la squadra e per me». Il numero 7 della Lazio è pronto a dare il suo contributo. Una buona notizia per mister Inzaghi, che nel mese di gennaio affronterà un vero tour di force, giocando ogni tre giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA