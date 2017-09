Lazio-Napoli, attesi all'Olimpico 20mila tifosi napoletani

di Redazione Sport

Sono oltre 20mila gli spettatori attesi per la partita di domani sera tra Lazio e Napoli allo stadio Olimpico. Di questi quasi duemila provenienti da tutta Italia. Circa 200, invece, gli ultras partenopei in arrivo da Napoli, tutti in possesso di fidelity card. Predisposto il piano di sicurezza messo a punto nel corso di un tavolo tecnico presieduto dal questore, Guido Marino. Previsto un «presidio capillare del territorio» ma «senza blindatura» sottolinea la Questura. Controlli accurati ai caselli autostradali e telecamere della polizia scientifica, oltre il sistema di videosorveglianza dello stadio Olimpico, soprattutto nelle aree esterne pronte a documentare eventuali illegalità. Il sistema di afflusso allo stadio prevede due direttrici opposte per i tifosi delle diverse squadre: per i laziali dall'area di Ponte Milvio, Duca D'Aosta compresa e, quindi, raggiungibile dalle arterie Flaminia, Salaria e tangenziale; mentre per i tifosi napoletani che siederanno nel settore Sud l'arrivo consigliato è dalla direttrice Aurelia e Olimpica per chi deve andare in tribuna Monte Mario. Saranno 20 le pattuglie di polizia e radiomobili dell'Arma dei carabinieri che vigileranno, con servizi dedicati, le direttrici di afflusso per evitare, in fase preventiva, qualsiasi incontro con tifoserie opposte.

