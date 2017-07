â€‹Lazio, palazzina crollata a Torre Annunziata, Immobile: «Vicino al mio popolo»

di Valerio Cassetta

Ha espresso solidarietà ai suoi concittadini, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non è rimasto indifferente al crollo della palazzina di quattro piani a Torre Annunziata, cittadina in cui è nato, in provincia di Napoli. «Vicino al mio popolo ora più che mai» ha scritto su Instagram la punta biancoceleste. Sarebbero due le famiglie coinvolte nella tragedia: sette i dispersi, probabilmente colti di sorpresa nel sonno al momento del crollo, avvenuto nelle prime ore del mattino. Intanto, l'attaccante, terminate le vacanze, domani mattina sosterrà le visite mediche di rito e poi partirà per il ritiro veneto di Auronzo di Cadore.

