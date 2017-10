â€‹Lazio, Palombi si ferma: duro contrasto con Mauricio in allenamento

di Valerio Cassetta

«Di male in peggio». Simone Palombi commenta così su Istagram l’infortunio rimediato ieri in allenamento a Formello. L’ex attaccante della Ternana, che lo scorso anno si mise in mostra con un’ottima stagione in Serie B, è ora costretto a fermarsi. Mentre calciava a rete, durante la partitella organizzata da mister Inzaghi, l’esterno classe ’96 è stato contrastato da Mauricio. Il brasiliano, nonostante fosse una sfida amichevole, non ha ritratto il piede a martello, procurando a Palombi un taglio di circa 10 centimetri. Una brutta tegola per l’esterno offensivo, finora utilizzato una sola volta in campionato e chiuso da un Ciro Immobile devastante. Immediato l’intervento dello staff sanitario con l’applicazione di alcuni punti di sutura e l’immobilizzazione dell’arto con un tutore. Per Palombi l’avvio stagionale sembra decisamente sfortunato. Nel reparto offensivo la concorrenza non manca, trovare spazio appare un'impresa ardua, ma Simone non sembra abbattersi. A Terni si è guadagnò la fiducia di tutti a suon di gol e prestazioni d’applausi. Mister Inzaghi lo stima, lo ha inserito nella lista dei 25 per la Serie A e per l’Europa League e quando tornerà gli darà la sua chance, come già fatto con gli altri fiori della sua Primavera.

