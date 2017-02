Lazio, Parolo e quel destino rossonero

di Alberto Abbate

ROMA Una settimana da Dio. E non finisce qui. Parolo (foto ROSI) vuole iniziare al meglio anche questa. Dopo il poker rifilato a Pescara, stasera c'è il Milan. La squadra per cui tifava da piccolo, la squadra che due anni fa offrì invano 25 milioni per portarlo in rossonero prima di Bertolacci. La squadra che Marco, ironia del destino, ha punito di più in carriera. Cinque gol messi a segno al Diavolo, come quelli attuali in questo campionato. Giovedì offerta una cena ai compagni, ma Parolo ha più fame di prima. Dopo la quaterna, punta alla tombola nelle prossime giornate: battere il suo personale record di 10 centri in A. Lo aveva centrato nella stagione della Champions con Pioli, sarebbe bello superarlo con lo stesso traguardo. Il centrocampista tra l'altro deve pure farsi perdonare uno scivolone beffardo: all'andata aveva spianato la strada alla vittoria rossonera col centro di Bacca. Parolo da settembre non si dà pace per quella stupidaggine. Nel frattempo ha firmato il rinnovo biancoceleste a vita, il suo cuore contro il Milan batterà dunque per un'altra manita. Dopo Hamsik (29) e Ilicic (28), nessun centrocampista nelle ultime tre stagioni e mezzo ha visto la porta 26 volte come Parolo. Insomma, segna con dolo.