Lazio, Parolo: l'uomo degli equilbri che non si ferma mai

di Gabriele De Bari

Milano - Di solito le copertine vanno ai marcatori, ai calciatori che fanno esultare e rubano la scena negli stadi. Però gli equilibri, che sono fondamentali nelle squadre che puntano in alto, hanno bisogno anche di quei calciatori di corsa, che non hanno la giocate spettacolari ma che sono incisivi soprattutto quando c'è da difendere e tenere a galla tutti i compagni. Marco Parolo è uno di questi, un centrocampista di movimento, di fatica e di grande abnegazione tattica chiamato a lottare su ogni pallone, su ogni zolla di terreno. E anche a San Siro, contro il Milan, è stato tra i migliori in campo. Sia in fase d'interdizione, quando ha limitato le incursioni di Suso e Calhanoglu, sia nella fase offensiva quando ha servito un prezioso pallone a Milinkovic. Ha corso, lottato, recuperato palloni e costruito gioco. Parolo non ha sostituti all'altezza nella rosa di Inzaghi, perciò gioca sempre e, almeno fino a oggi, l'ha fatto con buona continuità. Lo stakanovista dei biancocelesti che non può fermarsi mai.

