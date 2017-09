Lazio, Parolo: «Partite così vanno chiuse prima, ma oggi contava solo vincere»

di Valerio Cassetta

Vince e convince anche in Europa League. La Lazio di Inzaghi batte 2-0 lo Zulte Waregem all’Olimpico grazie alle reti di Felipe Caicedo e Ciro Immobile. I biancocelesti raggiungono così la vetta del Girone K insieme al Nizza, prossima avversaria della competizione. Contro i belgi il mister opta per un turnover ragionato, non risparmiando Marco Parolo. Il centrocampista della Nazionale sa bene quanto sia importante il successo: «Contava vincere, abbiamo fatto un buon primo tempo impattando bene la partita - ricorda il mediano in zona mista -, forse nella ripresa ci siamo rilassati pensando che il match fosse più facile, abbiamo comunque avuto la possibilità di chiuderla e fare il 2-0 prima».



L’ex Parma è convinto che la Lazio abbia una rosa all’altezza, al di là delle assenze: «Nonostante siano stati cambiati diversi giocatori la Lazio ha una sua mentalità e una sua organizzazione di gioco e l’abbiamo dimostrato, dobbiamo imparare a chiudere le partite per poi gestirle, c’è da dire che quando giochi senza pubblico non è facile, si tratta di una situazione strana». Infine, Parolo sottolinea la forza del gruppo, sempre più unito e coeso: «Nessuno si mette in testa di risolvere le partite da solo, - ha ricordato il numero 16 biancoceleste - anzi ad esempio Ciro (Immobile, ndc) è quello che corre più di tutti e segna tanti gol. Tutti quanti seguono questa linea».

© RIPRODUZIONE RISERVATA